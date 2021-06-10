Из России в Беларусь экстрадированы шесть человек, обвиняемых в совершении преступлений

Среди них Андрей Гиринович, который в июне 2020 года незаконно проник в дом и похитил оттуда имущество.Дмитрий Кузнецов обвиняется в том, что весной 2014 года в белорусском городе Добруше, действуя группой лиц по предварительному сговору, тайно похитил имущество из автомобиля. Кроме того, в июне того же года, действуя по аналогичной схеме, он проник на территорию строящегося объекта, откуда также тайно похитил имущество.Вадим Мельник в июне 2020 года в городе Гомеле Республики Беларусь, будучи в нетрезвом виде, нанес другому человеку минимум семь ударов руками и ногами, причинив тяжкие телесные повреждения. После чего совершил грабеж.Генпрокуратура России удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры РБ о выдаче Максима Спасибко для приведения в исполнение приговора суда Центрального района г. Минска. Спасибко признан виновным в том, что в октябре 2010 года, действуя совместно с подельниками, с целью сбыта незаконно приобрел особо опасное психотропное вещество в крупном размере – амфетамин общей массой 47,83 г, а также опасное наркотическое средство – марихуану общей массой 0,49 г (в сухом виде), которые хранил до задержания.Также белорусским правоохранительным органам переданы Николай Шелепень и Дмитрий Порецкий, обвиняемые в совершении преступлений против личности и собственности.Одновременно с экстрадицией в Беларусь состоялась выдача двух лиц в Российскую Федерацию, обвиняемых в хулиганстве и кражах.Прием и передача указанных граждан осуществлены на территории Смоленской области при соблюдении необходимых мер безопасности с учетом эпидемиологической обстановки.