За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Благодарность Президента Беларуси объявлена восьми работникам предприятий и местных органов власти. Соответствующее распоряжение подписал Глава государства Александр Лукашенко, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского лидера.
Награды удостоены председатель Витебского областного исполнительного комитета Николай Шерстнев, главный агроном ОАО "Грицкевичи" Иван Валетов, трактористы-машинисты агрокомбината "Холмеч" Иван Вырвич и ОАО "Смолевичи-Сузон" Олег Гуринович, а также руководители следующих предприятий: СУП "Полесье-Агроинвест" Михаил Капинский, ОАО "Могилевский мясокомбинат" Сергей Любенков, ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай" Наталья Подлесных и ОАО "Бабушкина крынка" – управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" Геннадий Скитов.
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Благодарность Президента объявлена работникам предприятий и местных органов власти за развитие АПК
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