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Благодарность Президента объявлена работникам больницы скорой помощи Минска

Благодарность Президента Беларуси объявлена работникам Городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Минска. Соответствующее распоряжение Глава государства Александр Лукашенко подписал 19 октября, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

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За многолетний плодотворный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в оказание медицинской помощи населению Благодарности Президента удостоены врач – анестезиолог-реаниматолог, заведующая отделением анестезиологии и реанимации (ожоговых больных с палатами интенсивной терапии) Лариса Золотухина и операционная медицинская сестра операционного отделения Валентина Казарезова.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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