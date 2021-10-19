Благодарность Президента объявлена работникам больницы скорой помощи Минска

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За многолетний плодотворный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в оказание медицинской помощи населению Благодарности Президента удостоены врач – анестезиолог-реаниматолог, заведующая отделением анестезиологии и реанимации (ожоговых больных с палатами интенсивной терапии) Лариса Золотухина и операционная медицинская сестра операционного отделения Валентина Казарезова.