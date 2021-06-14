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Благодарность Президента Беларуси объявлена 30 представителям различных сфер деятельности

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента Республики Беларусь 30 представителям различных сфер деятельности. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Фото: БЕЛТА

За многолетний труд в налоговых органах, образцовое выполнение служебных обязанностей, значительные достижения в профессиональной деятельности этой награды в числе других удостоены заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Жлобинскому району Светлана Герасимович, начальник юридического управления инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Маргарита Савченко и первый заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Брестской области Вадим Шевчук.

Благодарностью Президента Беларуси за значительный личный вклад в оказание медицинской помощи населению, обеспечение устойчивой санитарно-эпидемиологической обстановки награждены, в частности, врач – анестезиолог-реаниматолог (заместитель отделения анестезиологии и реанимации) Сенненской центральной районной больницы Виктор Ксензов, фельдшер (выездной бригады) отделения скорой помощи Шумилинской центральной районной больницы Марина Скакунова, врач – травматолог-ортопед (заведующий) отделения медицинской реабилитации больных и инвалидов ортопедо-травматологического профиля Городской клинической больницы № 3 Гродно Сергей Солтан.
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