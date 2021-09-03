Бизнесвумен Колегова зарабатывала на белорусских беженцах – АТН

В распоряжении АТН оказался перехваченный телефонный разговор бизнесвумен Натальи Колеговой с одним из менторов организации "Дапамога". Хотите знать, почему Колегова селила мигрантов пачками в одну квартиру? И не хотела привозить их в офис?
Несмотря на просьбы девушки не селить всех беженцев в одну квартиру, умеющая считать деньги Наталья настаивает на том, что все неплохо поместятся. Женщина даже не хочет вести людей в офис для оформления. Вдруг перехватят ценный "груз"?
Неудивительно, ведь на каждого квартиранта она наверняка уже выписала отдельный чек с круглыми цифрами, по которому от благотворителей получит оплату за отдельные апартаменты.