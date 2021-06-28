В любопытный диалог переросла приветственная речь исполнительного директора компании «Эмаар Пропертиз» Мухаммеда аль-Аббара на сегодняшней встрече с Александром Лукашенко. Гость из Объединенных Арабских Эмиратов первым делом поблагодарил белорусского лидера за уделенное время:
– Когда гуляешь по улицам Минска, очень интересно чувствовать горячий прием простых людей.
– Но не чувствуете, что вы в гостях у диктатора? – в ответ улыбнулся Александр Лукашенко.
– Однажды Манделу спросили: объясните, что такое демократия, – провел Мухаммед аль-Аббар параллель. – Он сказал: если мои дети в безопасности, если они получают хорошее образование, оптимистичны в отношении своего будущего, есть хорошее здравоохранение и инфраструктура – это и есть настоящая демократия.
– Все у нас в этом плане не идеально, но кое-что мы сделали, – сказал белорусский Президент.
– С моей точки зрения, у вас больше, чем названо, – отметил гость из ОАЭ.
Мухаммед аль-Аббар считается одним из наиболее крупных и успешных бизнесменов ОАЭ, советником по экономическим и инвестиционным вопросам (личным и государственным) руководителей Абу-Даби и Дубая. Он фактически является идейным вдохновителем и исполнителем концепции создания современного Дубая. Чистый капитал бизнесмена оценивается в 4,6 миллиарда долларов США.
Фото: БЕЛТА
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Бизнесмен из ОАЭ на встрече с Лукашенко рассказал, что такое настоящая демократия
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