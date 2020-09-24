Бизнес-курс «Академия экспорта» стартовал в БелТПП

В рамках курса представители белорусских предприятий государственной и частной форм собственности безвозмездно получат теоретические знания о развитии экспорта. А также практические навыки в области внешнеэкономической деятельности – менеджмента, финансов, маркетинга, логистики, налогообложения, таможенного сопровождения, деловых коммуникаций с зарубежными партнерами.Программа бизнес-курса насчитывает 11 модулей – «Экспортная стратегия», «Экспортный маркетинг», «Навыки презентации публичного выступления. Как составить эффективное выступление», «Современные формы управления продажами, техники продаж», «Управление финансовыми ресурсами» и так далее. Последний модуль пройдет 12 ноября.Лекторами выступят известные бизнес-тренеры, преподаватели профильных дисциплин ведущих вузов страны, белорусские эксперты с богатым практическим опытом.