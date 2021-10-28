Биткоину предсказали рост до 100 тысяч долларов

– сказал Дженкин, отметив, что есть некоторые сложности, так как за последние несколько дней стоимость биткоина стала ниже.Курс самой популярной криптовалюты мира 20 октября достиг 66 тысяч долларов. То есть стоимость биткоина побила исторический рекорд, установленный в апреле, – 64,8 тысячи долларов. Позже курс криптовалюты упал и 28 октября составляет 59,34 тысячи долларов за единицу. CNBC, ссылаясь на ряд финансовых экспертов и компаний, отмечает, что цена криптовалюты может приблизиться к отметке 100 тысяч долларов или выше из-за инфляции и запуска ETF (инвестиционный фонд, акции которого обращаются на бирже).Руководитель инвестиционного департамента фонда на рынке криптоактивов ICB Fund Аарон Хомский также согласен с тем, что курс биткоина может вырасти до 100 тысяч долларов до конца 2021 года, но при условии усугубления проблем с инфляцией. Он отметил, что в конце этого месяца криптовалюта вполне может достичь уровня 68,5–70 тысяч долларов, не встретив серьезного сопротивления.В октябре американский инвестор-миллиардер Пол Тюдор Джонс заявил, что криптовалюты защищены от инфляции, так как не контролируются центробанками. Он считает цифровые активы более эффективным способом накопления и сохранения капитала, нежели золото.