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  2. БИСИ: сотрудничество между Беларусью и странами Центральной Азии служит примером плодотворного взаимодействия

БИСИ: сотрудничество между Беларусью и странами Центральной Азии служит примером плодотворного взаимодействия

Двусторонние отношения между Беларусью и странами Центральной Азии служат примером плодотворного взаимодействия. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА начальник отдела Белорусского института стратегических исследований Антон Дударенок.

"Центральноазиатский регион сегодня находится в числе динамично развивающихся геостратегических зон планеты. Эксперты отмечают формирование здесь интегрированного рынка с населением более чем 100 млн человек. Поэтому интерес белорусской стороны на данном внешнеполитическом треке вполне оправдан", - отметил Антон Дударенок.

Вместе с тем в 2021 году государства региона Евразии ожидает период нарастания рисков дестабилизации социально-политической обстановки, в том числе в регионе Центральной Азии.

Политические системы, особенно малых и средних государств, неизбежно будут продолжать испытываться на прочность. Главным вызовом для них выступают напряженность между крупными международными игроками, последствия пандемии коронавируса, считает начальник отдела БИСИ.

По его словам, геополитическую и эпидемическую турбулентность сопровождают тревожная социально-экономическая ситуация, проблемы в сфере здравоохранения и образования, и связанная с этими процессами обеспокоенность населения в отношении будущего, падение доверия к государственным институтам.

"Негативные тенденции сложного периода, через который мы все проходим, возможно преодолеть лишь сообща. Для этого у Беларуси и государств центральноазиатского региона есть все необходимые условия, - отметил Антон Дударенок. - Характер наших двухсторонних отношений, реализованные и запланированные масштабные проекты служат примером плодотворного взаимодействия между нашими странами".

Основу для масштабного сотрудничества Беларуси и государств Центральной Азии создают схожесть приоритетов социально-экономического развития, стремление укреплять реальный сектор экономики, неприятие шоковой терапии, многовекторная и сбалансированная внешняя политика, схожие подходы к решению ключевых международных вопросов, отметил эксперт.

"Беларусь предоставляет возможность стабильных и прогнозируемых торгово-транспортных маршрутов из Азии в Европу. В свою очередь для нашей страны важно развивать отношения с государствами-локомотивами Центральной Азии, в частности Казахстаном и Узбекистаном. Это облегчает белорусскому бизнесу доступ к капиталу исламского мира, международным торговым площадкам и рынкам Южной и Юго-Восточной Азии, где сейчас формируются трансграничные узлы политико-экономического взаимодействия", - рассказал Антон Дударенок.

Он также отметил, с учетом бесперебойного функционирования торговых маршрутов в направлении Китай - Европа - Китай, которые проходят через Центральную Азию, Россию и Беларусь, наши совокупные транспортные и логистические возможности позволяют создать на пространстве Евразии экономический регион международного значения, транснациональную зону сотрудничества.

"С учетом последствий коронавирусных ограничений произошло сокращение контактов между народами. В этих условиях точками, которые призваны нас сближать выступают не только усиление промышленной кооперации, развитие торгово-транспортных маршрутов, обеспечение инвестиционной привлекательности, но и укрепление культурно-гуманитарных связей. Дальнейшее поддержание контактов по линии народной дипломатии, молодежных обменов, экспертного диалога, туризма, науки и образования будет содействовать долгосрочному межгосударственному сотрудничеству, более полному раскрытию потенциала двухсторонних отношений", - заключил Антон Дударенок.


По материалам БЕЛТА

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