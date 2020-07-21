БИСИ: фейковые опросы усложняют работу профессиональных белорусских социологов

В некоторых Telegram-каналах в понедельник были опубликованы сведения о проведении телефонных опросов с российских номеров с предложением поучаствовать в социологическом исследовании о жизни в Беларуси. При этом на одной из записей звонка слышно, что оператор называет себя представителем известной компании Gallup (США).отметила Светлана Алейникова.Глава аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко в свою очередь обратил внимание, чтоВ последнее время от населения стали чаще поступать сигналы о том, что с номеров других стран проводятся телефонные опросы по измерению рейтингов кандидатов на пост Президента. Есть факты распространения фейковых социологических данных. В связи с этим специалисты напоминают, что в соответствии с законодательством опросы общественного мнения, относящиеся к республиканским референдумам, выборам и общественно-политической ситуации в стране, могут проводиться только организациями, имеющими аккредитацию. Она проводится для повышения научной достоверности и объективности их исследований и выдается Комиссией по опросам общественного мнения при Национальной академии наук. Чтобы ее получить, юрлицо направляет комиссии письменное уведомление и обязательство о соблюдении в процессе опроса норм законодательства и порядка проведения социсследования, обработки и интерпретации социологической информации. Обязательство должно содержать также сведения об организации, проводящей опрос, заказчике и источниках финансирования опроса, предполагаемом времени и условиях его проведения. Требования, предъявляемые к этим данным, определяет комиссия.В настоящее время в Беларуси аккредитовано девять организаций, которые проводят социологические исследования. Это Институт социологии НАН, Центр социологических и политических исследований БГУ, отдел социологических исследований и информационно-аналитической работы информагентства "Могилевские ведомости", социологическая лаборатория Гомельского государственного университета имени П. О. Сухого. В перечне также центр социологических исследований научно-исследовательской части международного университета МИТСО, информационно-аналитическое управление Академии управления при Президенте, Молодежная лаборатория социологических исследований при Совете Республиканского союза общественных объединений "Белорусский комитет молодежных организаций", Аналитический центр Ecoom. Недавно аккредитацию получил и центр социально-гуманитарных исследований БГЭУ. Его руководитель Ирина Лашук подчеркнула, что это было непросто, несмотря на то, что центр имеет в своем составе квалифицированных социологов и большой опыт исследований.обратила она внимание.Организации, которые, не имея аккредитации, проводят опросы общественного мнения по общественно-политической тематике, нарушают законодательство Беларуси. Более того, сведения, которые они размещают, не позволяют судить о степени достоверности полученных данных, так как не всегда содержат информацию о методиках, выборке и других критериях, принятых в профессиональном социологическом сообществе.Специалисты призывают граждан помнить, что при поступлении им звонка с предложением поучаствовать в социологическом опросе они имеют полное право уточнить данные об организации, проводящей исследование, и наличии у нее соответствующей аккредитации. Если четких ответов со стороны звонящего не поступило, можно просто отказаться от участия в опросе. Это же касается уличных и поквартирных опросов.