Бишкек намерен закупить у МТЗ технику для уборки улиц

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев выразил заинтересованность в покупке техники BELARUS, которая предназначена для эксплуатации коммунальными службами. Такая информация опубликована на сайте Минского тракторного завода.
– Прежде чем приехать, мы предварительно ознакомились с ассортиментом продукции и перспективами развития МТЗ, а также побывали во многих городах, изучили опыт использования коммунальных машин. И теперь готовы сделать выбор в пользу техники МТЗ. Она хорошо себя зарекомендовала. Хотим применять ее на улицах нашего города, – обратил внимание Айбек Джунушалиев во время переговоров с маркетинг-директором ОАО "МТЗ" Михаилом Кадниковым, который подтвердил готовность завода к сотрудничеству и в данном направлении.
Михаил Кадников уточнил, что в Бишкеке уже создано сборочное производство тракторов BELARUS. Там же можно собирать и машины для нужд коммунальной сферы. Площадка готова, есть квалифицированные специалисты, сервисный центр. Для запуска производства нужно решить вопросы, которые связаны с поставками комплектующих.
Фото: МТЗ