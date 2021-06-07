По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже евро и доллар подешевели, а российский рубль подорожал, сообщается на официальном сайте БВФБ.
Евро подешевел на BYN 0,0019 и сейчас оценивается в BYN 3,0741.
Доллар стал дешевле на BYN 0,0106 и теперь стоит BYN 2,5282.
А российский рубль подорожал на BYN 0,0043 – до BYN 3,4709 за сотню.
Опубликовано:
972
Биржа: евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.