По итогам последних торгов на этой неделе евро и доллар подорожали, а российский рубль подешевел. Информация о новых курсах валют опубликована на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро подорожал на BYN 0,014 – до BYN 3,0681.
Доллар стал дороже на BYN 0,0131 и теперь оценивается в BYN 2,615.
Российский рубль подешевел на BYN 0,017 и сейчас стоит BYN 3,3479 за сотню.
Вчера доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.
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Биржа: евро и доллар подорожали, российский рубль подешевел
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