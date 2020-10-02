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Биржа: евро и доллар подорожали, российский рубль подешевел

По итогам последних торгов на этой неделе евро и доллар подорожали, а российский рубль подешевел. Информация о новых курсах валют опубликована на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи


Евро подорожал на BYN 0,014 – до BYN 3,0681.

Доллар стал дороже на BYN 0,0131 и теперь оценивается в BYN 2,615.

Российский рубль подешевел на BYN 0,017 и сейчас стоит BYN 3,3479 за сотню.

Вчера доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.
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