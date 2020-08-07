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  2. Биржа: евро и доллар подорожали, российский рубль подешевел

Биржа: евро и доллар подорожали, российский рубль подешевел

По итогам последних торгов на этой неделе евро и доллар подорожали, российский рубль подешевел. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.


Доллар укрепился на BYN 0,0106 и сейчас оценивается в BYN 2,4482.

Евро подорожал на BYN 0,0066 до BYN 2,8971.

А российский рубль подешевел на BYN 0,0085 и теперь стоит BYN 3,3249 за сотню.

Вчера рубль подешевел по отношению к трем основным валютам.
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Фото: РЕЙТЕР
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