По итогам последних торгов на этой неделе евро и доллар подорожали, российский рубль подешевел. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар укрепился на BYN 0,0106 и сейчас оценивается в BYN 2,4482.
Евро подорожал на BYN 0,0066 до BYN 2,8971.
А российский рубль подешевел на BYN 0,0085 и теперь стоит BYN 3,3249 за сотню.
Вчера рубль подешевел по отношению к трем основным валютам.
Опубликовано:
275
Биржа: евро и доллар подорожали, российский рубль подешевел
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР