По итогам последних ноябрьских торгов доллар и евро стали дороже, а российский рубль – дешевле. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро укрепился на BYN 0,0193 до BYN 3,0987.
Доллар стал дороже на BYN 0,0056 и сейчас стоит BYN 2,5873.
А российский рубль потерял BYN 0,0074 и теперь оценивается в BYN 3,3982 за сотню.
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Биржа: доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович