По итогам первых торгов на этой неделе доллар и евро стали дешевле, а российский рубль – дороже, сообщается на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро подешевел на BYN 0,0032 до BYN 3,0718.
Доллар стал дешевле на BYN 0,0047 и сейчас оценивается в BYN 2,5287.
А российский рубль подорожал на BYN 0,0033 и теперь стоит BYN 3,4672 за сотню.
На предыдущих торгах наблюдалась та же картина: доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.
Опубликовано:
947
Биржа: доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter