По итогам сегодняшних торгов на БВФБ доллар и евро подешевели, а российский рубль подорожал. Информация о новых курсах появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар подешевел на BYN 0,0081 и теперь оценивается в BYN 2,4394.
Евро потерял BYN 0,0007 и сейчас стоит BYN 2,8764.
А российский рубль подорожал на BYN 0,022 до BYN 3,3218 за сотню.
Опубликовано:
593
Биржа: доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter