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Биржа: белорусский рубль ослаб по отношению к трем валютам

По итогам сегодняшних торгов на БВФБ белорусский рубль ослаб по отношению к трем основным валютам, сообщается на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.


Евро подорожал на BYN 0,0098 и сейчас оценивается в BYN 3,1584.

Доллар стал дороже на BYN 0,0053 и теперь стоит BYN 2,5891.

А российский рубль добавил BYN 0,0297 до BYN 3,4549 за сотню.

Вчера белорусский рубль тоже стал слабее по отношению к трем основным валютам.
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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