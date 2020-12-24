По итогам сегодняшних торгов на БВФБ белорусский рубль ослаб по отношению к трем основным валютам, сообщается на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро подорожал на BYN 0,0098 и сейчас оценивается в BYN 3,1584.
Доллар стал дороже на BYN 0,0053 и теперь стоит BYN 2,5891.
А российский рубль добавил BYN 0,0297 до BYN 3,4549 за сотню.
Вчера белорусский рубль тоже стал слабее по отношению к трем основным валютам.
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Биржа: белорусский рубль ослаб по отношению к трем валютам
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович