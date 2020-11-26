По итогам предпоследних торгов на этой неделе белорусский рубль ослаб по отношению к трем основным валютам. Об этом сообщается на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро добавил BYN 0,0148 до BYN 3,0586.
Доллар вырос на BYN 0,007 и теперь оценивается в BYN 2,567.
А российский рубль подорожал на BYN 0,0082 до BYN 3,3976 за сотню.
Вчера белорусский рубль также потерял по отношению к трем основным валютам.
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Биржа: белорусский рубль 26 ноября вновь ослаб к трем основным валютам
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК