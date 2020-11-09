По итогам первых торгов на этой неделе доллар стал дешевле, а евро и российский рубль – дороже. Информация о новых курсах появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро вырос на BYN 0,008 и теперь оценивается в BYN 3,0617.
Доллар подешевел на BYN 0,001 до BYN 2,577.
А российский рубль подорожал на BYN 0,0077 и сейчас стоит BYN 3,3442 за сотню.
На пятничных торгах белорусский рубль укрепился к трем основным валютам.
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Биржа: 9 ноября доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК