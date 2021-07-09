По итогам последних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе евро и доллар ослабли к национальной валюте, а российский рубль укрепился. Новые курсы появились на официальном сайте БВФБ.
Евро потерял BYN 0,0147 и сейчас стоит BYN 3,0502.
Доллар упал на BYN 0,0178 и теперь оценивается в BYN 2,5743.
Российский рубль прибавил BYN 0,0113 – до BYN 3,4617 за сотню.
Вчера белорусский рубль ослаб к трем основным валютам.
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Биржа: 9 июля евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
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