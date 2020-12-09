По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже евро и доллар подешевели, а российский рубль подорожал. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте БВФБ.
Евро потерял BYN 0,004 и теперь стоит BYN 3,0928.
Доллар стал дешевле на BYN 0,009 и оценивается в BYN 2,5482.
Российский рубль вырос на BYN 0,0033 и сейчас стоит BYN 3,4775 за сотню.
Вчера картина на бирже была такой же: евро и доллар подешевели, а российский рубль подорожал.
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Биржа: 9 декабря евро и доллар снова подешевели, российский рубль подорожал
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