По итогам сегодняшних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар и евро укрепились к национальной валюте, а вот российский рубль, наоборот, стал дешевле. Новые курсы появились на официальном сайте БВФБ.
Евро прибавил BYN 0,0188 и сейчас стоит BYN 3,0223.
Доллар вырос на BYN 0,0212 и теперь оценивается в BYN 2,5552.
Российский рубль опустился на BYN 0,0065 – до BYN 3,4495 за сотню.
Вчера белорусский рубль укрепился к трем основным валютам.
Опубликовано:
793
Биржа: 7 июля доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter