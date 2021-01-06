По итогам очередных торгов евро и доллар подешевели, а российский рубль подорожал. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро подешевел на BYN 0,0055 до BYN 3,1648.
Доллар потерял BYN 0,0166 и теперь оценивается в BYN 2,5655.
А российский рубль вырос на BYN 0,0222 и сейчас стоит BYN 3,4853 за сотню.
Вчера евро и доллар подорожали, российский рубль подешевел.
Опубликовано:
1996
Биржа: 6 января евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
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Фото: РЕЙТЕР