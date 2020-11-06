На последних торгах на этой неделе белорусский рубль окреп по отношению к трем основным валютам. Информация о новых курсах появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро стал дешевле на BYN 0,0219 и теперь оценивается в BYN 3,0537.
Доллар подешевел на BYN 0,0373 до BYN 2,578.
А российский рубль стал дешевле на BYN 0,0073 и сейчас стоит BYN 3,3365 за сотню.
На вчерашних торгах доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.
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Биржа: 6 ноября белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
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