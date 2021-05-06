По итогам предпоследних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе белорусский рубль окреп к трем основным валютам. Информация об этом появилась на официальном сайте БВФБ.
Евро потерял BYN 0,0074 и теперь оценивается в BYN 3,0675.
Доллар подешевел на BYN 0,0137 – до BYN 2,5486.
А российский рубль упал на BYN 0,0046 и сейчас стоит BYN 3,4201 за сотню.
Вчера евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал.
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Биржа: 6 мая белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
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