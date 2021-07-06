По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе белорусский рубль окреп к трем основным валютам. Новые курсы появились на официальном сайте БВФБ.
Евро потерял BYN 0,007 и сейчас стоит BYN 3,0035.
Доллар упал на BYN 0,0018 и теперь оценивается в BYN 2,534.
Российский рубль стал дешевле на BYN 0,0048 – до BYN 3,456 за сотню.
Вчера доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали.
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Биржа: 6 июля белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
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