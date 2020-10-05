По итогам первых торгов на этой неделе белорусский рубль ослаб к трем основным валютам. Информация о новых курсах опубликована на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар вырос на BYN 0,0038 и теперь оценивается в BYN 2,6188.
Евро подорожал на BYN 0,0081 – до BYN 3,0762.
Российский рубль стал дороже на BYN 0,0014 и сейчас стоит BYN 3,3493 за сотню.
На пятничных торгах евро и доллар подорожали, российский рубль подешевел.
Опубликовано:
660
Биржа: 5 октября белорусский рубль ослаб к трем основным валютам
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: ЧУЙКО Павел Викторович