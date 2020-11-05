По итогам очередных торгов на этой неделе доллар и евро подешевели, а российский рубль подорожал. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте БВФБ.
Евро стал дешевле на BYN 0,0086 и теперь оценивается в BYN 3,0756.
Доллар подешевел на BYN 0,0277 до BYN 2,6153.
А российский рубль вырос на BYN 0,0041 и сейчас стоит BYN 3,3438 за сотню.
На вчерашних торгах доллар и евро также подешевели, российский рубль подорожал.
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Биржа: 5 ноября доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович