Биржа: 5 июля доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали

По итогам последних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на текущей неделе евро и российский рубль окрепли к национальной валюте, а доллар ослаб. Новые курсы опубликованы на официальном сайте БВФБ.
Евро прибавил BYN 0,0032 и сейчас стоит BYN 3,0105.
Российский рубль вырос на BYN 0,0062 до BYN 3,4608 за сотню.
Доллар потерял BYN 0,0068 и теперь оценивается в BYN 2,5358.
Фото: pixabay.com
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