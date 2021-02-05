На последних торгах на этой неделе евро и доллар стали дешевле, а российский рубль – дороже. Новые курсы валют появились на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро подешевел на BYN 0,0191 до BYN 3,1448.
Доллар упал на BYN 0,0082 и теперь стоит BYN 2,6282.
Российский рубль вырос на BYN 0,0176 и сейчас оценивается в BYN 3,5023 за сотню.
Вчера ситуация на бирже была такой же: доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.
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Биржа: 5 февраля евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
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Фото: РЕЙТЕР