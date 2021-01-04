По итогам первых торгов на этой неделе евро стал дешевле, а доллар и российский рубль – дороже. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро стал дешевле на BYN 0,0036 и теперь оценивается в BYN 3,1644.
Доллар подорожал на BYN 0,0006 до BYN 2,5795.
А российский рубль вырос на BYN 0,0206 и сейчас стоит BYN 3,5077 за сотню.
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Биржа: 4 января евро подешевел, доллар и российский рубль подорожали
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