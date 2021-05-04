По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе евро стал дешевле, а доллар и российский рубль – дороже. Новые курсы валют появились на официальном сайте БВФБ.
Евро потерял BYN 0,0051 и сейчас стоит BYN 3,0858.
Доллар вырос на BYN 0,0024 – до BYN 2,568.
Российский рубль прибавил BYN 0,0138 и теперь оценивается в BYN 3,4135 за сотню.
Вчера евро и российский рубль подешевели, доллар подорожал.
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Биржа: 4 мая евро подешевел, доллар и российский рубль подорожали
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