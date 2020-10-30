По итогам очередных торгов на этой неделе доллар и российский рубль стали дороже, а евро – дешевле. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро подешевел на BYN 0,0062 до BYN 3,0778.
Доллар укрепился на BYN 0,0088 и теперь оценивается в BYN 2,6352.
А российский рубль вырос на BYN 0,0016 и сейчас стоит BYN 3,329 за сотню.
Опубликовано:
621
Биржа: 30 октября доллар и российский рубль подорожали, евро подешевел
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter