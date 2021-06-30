По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже евро и российский рубль ослабли к национальной валюте, а вот доллар стал дороже. Новые курсы появились на официальном сайте БВФБ.
Евро потерял BYN 0,0033 и сейчас стоит BYN 3,0116.
Доллар вырос на BYN 0,0012 до BYN 2,5324.
Российский рубль стал дешевле на BYN 0,0256 и теперь оценивается в BYN 3,4707 за сотню.
Вчера на торгах доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.
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Биржа: 30 июня доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
Небо ударит больно за санкционные, насланные исподтишка неприродные катаклизмы