Последние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе принесли радостные новости: белорусский рубль окреп к трем основным валютам. Новые курсы появились на сайте БВФБ.
Евро стал дешевле на BYN 0,0056 и теперь оценивается в BYN 2,9741.
Доллар потерял BYN 0,0108 и сейчас стоит BYN 2,4997.
Российский рубль ослаб на BYN 0,013 – до BYN 3,4193 за 100 российских рублей.
На вчерашних торгах доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали.
Опубликовано:
1381
Биржа: 30 июля белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter