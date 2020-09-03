По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже рубль укрепился к трем основным валютам, сообщается на официальном сайте БВФБ.
Евро потерял BYN 0,0141 и теперь оценивается в BYN 3,1256.
Доллар стал дешевле на BYN 0,0008 и сейчас стоит BYN 2,6451.
А российский рубль подешевел на BYN 0,0671 до BYN 3,5087 за сотню.
Вчера евро и российский рубль подешевели, доллар подорожал.
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Биржа: 3 сентября белорусский рубль окреп по отношению к трем основным валютам
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Фото: Сергей ЛОЗЮК