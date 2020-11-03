По итогам очередных торгов на этой неделе евро и российский рубль подорожали, а доллар подешевел. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте БВФБ.
Евро подорожал на BYN 0,0043 до BYN 3,0983.
Доллар подешевел на BYN 0,0016 и сейчас стоит BYN 2,6563.
А российский рубль вырос на BYN 0,0223 и теперь оценивается в BYN 3,3211 за сотню.
Вчера доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.
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Биржа: 3 ноября доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
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