На Белорусской валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги – по их итогам доллар и евро укрепились к национальной валюте, российский рубль стал дешевле. Новые курсы появились на сайте БВФБ.
Евро вырос на BYN 0,0007 и сейчас стоит BYN 3,0149.
Доллар прибавил BYN 0,0052 до BYN 2,5312.
Российский рубль потерял BYN 0,0032 и теперь оценивается в BYN 3,4963 за сотню.
Интересный факт: такая же динамика наблюдалась на бирже в этот же день в 2020 году. Курсы евро, доллара и российского рубля с тех пор немного выросли.
А вот вчера белорусский рубль укрепился к трем основным валютам.
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Биржа: 29 июня доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
Небо ударит больно за санкционные, насланные исподтишка неприродные катаклизмы