По итогам предпоследних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе доллар ослаб к белорусскому рублю, а евро и российский рубль, наоборот, укрепились. Новые курсы появились на официальном сайте БВФБ.
Евро прибавил BYN 0,0088 и сейчас оценивается в BYN 3,1027.
Доллар упал на BYN 0,0017 – до BYN 2,5616.
Российский рубль вырос на BYN 0,0225 и теперь стоит BYN 3,4438 за сотню.
Вчера евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал.
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Биржа: 29 апреля доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
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