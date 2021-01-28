По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел. Новые курсы валют появились на официальном сайте БВФБ.
Евро подорожал на BYN 0,0343 до BYN 3,1711.
Доллар вырос на BYN 0,041 и теперь оценивается в BYN 2,6228.
А российский рубль стал дешевле на BYN 0,0037 и сейчас стоит BYN 3,4362 за сотню.
Вчера белорусский рубль ослаб к трем основным валютам.
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Биржа: 28 января доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел
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Фото: РЕЙТЕР