По итогам очередных торгов на этой неделе доллар и евро стали дороже, а российский рубль – дешевле. Информация о новых курсах появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро вырос на BYN 0,0346 до BYN 3,0521.
Доллар укрепился на BYN 0,0456 и теперь оценивается в BYN 2,599.
А российский рубль подешевел на BYN 0,0033 и сейчас стоит BYN 3,3365 за сотню.
Вчера белорусский рубль ослаб по отношению к трем основным валютам.
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Биржа: 28 октября доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК