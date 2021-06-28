По итогам первых на этой неделе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль окреп к трем основным валютам. Официальные курсы появились на сайте БВФБ.
Евро потерял BYN 0,0068 и сейчас стоит в BYN 3,0142.
Доллар подешевел на BYN 0,0035 до BYN 2,526.
Российский рубль ослаб на BYN 0,0049 и теперь оценивается в BYN 3,4995 за сотню.
Напомним, что в пятницу 25 июня евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал.
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Биржа: 28 июня белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
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