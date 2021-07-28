По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар ослаб к национальной валюте, а евро и российский рубль укрепились. Новые курсы опубликованы на сайте БВФБ.
Евро вырос на BYN 0,0055 и теперь оценивается в BYN 2,9776.
Доллар стал дешевле на BYN 0,0008 и сейчас стоит BYN 2,5216.
Российский рубль укрепился на BYN 0,0105 – до BYN 3,4267 за 100 российских рублей.
Вчера белорусский рубль ослаб к трем основным валютам.
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Биржа: 28 июля доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
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