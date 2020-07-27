По итогам сегодняшних торгов Белорусской валютно-фондовой бирже доллар и российский рубль стали дешевле, а евро – дороже. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте БВФБ.
Евро подорожал на BYN 0,0238 и сейчас оценивается в BYN 2,7949.
Доллар подешевел на BYN 0,001 до BYN 2,3889.
А российский рубль стал дешевле на BYN 0,0008 и теперь стоит BYN 3,3391 за сотню.
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Биржа: 27 июля доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал
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