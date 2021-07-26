Состоялись первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже. По их итогам доллар и евро укрепились, а российский рубль ослаб к национальной валюте. Новые курсы опубликованы на сайте БВФБ.
Евро вырос на BYN 0,0106 и теперь оценивается в BYN 2,9703.
Доллар укрепился на BYN 0,006 и сейчас стоит BYN 2,5196.
Российский рубль потерял BYN 0,0086 – до BYN 3,401 за 100 российских рублей.
В пятницу белорусский рубль укрепился к трем основным валютам.
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Биржа: 26 июля доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел
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