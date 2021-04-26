По итогам первых торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе доллар ослаб к белорусскому рублю, а евро и российский рубль – укрепились. Новые курсы валют появились на официальном сайте БВФБ.
Евро стал дороже на BYN 0,0028 и сейчас оценивается в BYN 3,0985.
Доллар упал на BYN 0,0072 – до BYN 2,5615.
Российский рубль вырос на BYN 0,0058 и теперь стоит BYN 3,4247 за сотню.
В пятницу евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал.
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Биржа: 26 апреля доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
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