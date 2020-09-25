По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар и евро стали дешевле, а российский рубль – дороже. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте БВФБ.
Доллар потерял BYN 0,005 и сейчас стоит BYN 2,5992.
Курс евро снизился на BYN 0,004 до BYN 3,0318.
Российский рубль вырос на BYN 0,0034 и теперь оценивается в BYN 3,3813 за сотню.
На вчерашних торгах доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.
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Биржа: 25 сентября доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович