По итогам первых торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе евро стал дешевле, а доллар и российский рубль – дороже. Новые курсы валют опубликованы на официальном сайте БВФБ.
Евро стал дешевле на BYN 0,0025, его курс составил BYN 3,0611.
Доллар вырос на BYN 0,0012 и оценивается в BYN 2,5092.
Российский рубль укрепился на BYN 0,0059 и теперь стоит BYN 3,4129 за 100 российских рублей.
В пятницу белорусский рубль укрепился к трем основным валютам.
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Биржа: 24 мая евро подешевел, доллар и российский рубль подорожали
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