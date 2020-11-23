По итогам первых торгов на этой неделе российский рубль подорожал, а евро и доллар подешевели. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро подешевел на BYN 0,0016 до BYN 3,0284.
Доллар потерял BYN 0,0008 и теперь оценивается в BYN 2,5514.
А российский рубль вырос на BYN 0,0099 и сейчас стоит BYN 3,3658 за сотню.
На пятничных торгах доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали.
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Биржа: 23 ноября доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
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